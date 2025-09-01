Экс-защитник «Реала» Вальехо о смартфонах: «Приходя на тренировку, я оставляю телефон в шкафчике и сосредотачиваюсь на команде – ничего интереснее я в телефоне не найду»

Хесус Вальехо высказался против злоупотребления смартфонами среди футболистов.

– Вы сказали, что социальные сети дегуманизируют футбол. Что вы имеете в виду?

– Я бывал в раздевалках, где мобильные телефоны были даже в кабинетах физиотерапевтов. Думаю, нам нужно быть очень осторожными. У меня свой распорядок дня, чего я почти не наблюдаю: как только я прихожу на тренировку, я оставляю телефон в шкафчике и сосредотачиваюсь на повседневной жизни команды.

Ничего интереснее моей команды я в телефоне не найду. У нас есть целый день после тренировки! Не думаю, что мы работаем так много часов, чтобы весь день торчать в телефонах.

– Вы стали объектом мемов и критики в социальных сетях. Как это на вас повлияло?

– Я использую социальные сети только для публикации своих сообщений и не более того. Нам также нужно предоставлять болельщикам информацию и рассказывать им о нашей повседневной жизни. Мне это нравится.

Но я не трачу много времени на чтение комментариев. Думаю, это не помогает, это пустая трата времени и не приносит никакой пользы, – сказал экс-защитник «Реала », ныне выступающий за «Альбасете ».