22

Райя о голе Собослаи: «Чертовски хороший удар, было трудно оценить ситуацию. Новый мяч Puma отличается от Nike, к нему нужно адаптироваться»

Давид Райя заявил, что еще не адаптировался к новому мячу АПЛ.

Сегодня «Арсенал» уступил «Ливерпулю» (0:1) в матче 3-го тура АПЛ. Единственный гол в матче прямым ударом со штрафного забил Доминик Собослаи.

«Я еще не смотрел повтор [гола]. Разочарован тем, что не смог отразить мяч, как и в случае с любым пропущенным голом. Я думаю, удар был чертовски хорош. Я помню, что мяч много двигался и ускользнул от меня. Надеюсь, что в следующий раз я смогу совершить сэйв.

Это очень хороший удар, особенно с новым мячом и всем прочим. Нам по-прежнему нужно адаптироваться. Он [мяч] ушел от меня, и было сложнее оценить ситуацию и спасти ворота».

О новом мяче Puma

«Он отличается от мяча Nike, поэтому мы должны адаптироваться к нему. Он по-другому ощущается в руках, при ударе. Мы должны адаптироваться после того, как много лет играли с мячом Nike. Он одинаков для всех.

Мы хотели бежать вперед, атаковать, чтобы не дать им ничего сделать в первом тайме. Мы проявили характер, сдержав «Ливерпуль». Нужно извлечь из этого положительные моменты. Мы не проигрывали клубам «большой шестерки» во многих матчах. Нам предстоит сделать еще много шагов вперед и совершенствоваться во всех аспектах. Всегда есть чему поучиться», – сказал вратарь «Арсенала» в интервью Sky Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
