Слуцкий после 0:1 от «Уханя»: «Душераздирающее поражение. Оборонительная тактика соперника не позволяла нам создавать шансы, гол соперника нас очень огорчил»

Леонид Слуцкий прокомментировал поражение «Шанхай Шэньхуа».

Команды встречались в 23-м туре Суперлиги Китая, «Ухань» победил 1:0 благодаря голу Александру Тудорие на 89-й минуте.

«Шанхай» Слуцкого опустился на второе место в Суперлиге Китая с 49 очками, теперь лидирует «Чэнду» с 50 очками. Это второе поражение «Шэньхуа» за последние четыре матча, 9 августа уступили в дерби «Порту» (1:2).

Леонид Слуцкий остался разочарован результатом матча.

«Душераздирающее поражение. Оборонительная тактика соперника не позволяла нам создавать шансы в атаке. Если мы не забиваем первыми, матч становится сложнее. Противник контратаковал и забил, что нас очень огорчило», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 12 сентября примет «Шаньдун Тайшань», Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по московскому времени.