У Кисляка 2 гола и 3 ассиста в 6 последних матчах в Мир РПЛ. Хавбек ЦСКА забил «Краснодару»

Матвей Кисляк забил «Краснодару».

Полузащитник ЦСКА открыл счет в игре 7-го тура Мир РПЛ . На 36-й минуте он воспользовался передачей Ивана Облякова .

Кисляк проводит седьмую игру в текущем чемпионате. В последних шести матчах он забил дважды и сделал три результативных паса.

Подробно со статистикой 20-летнего хавбека можно ознакомиться здесь .

ЦСКА – «Краснодар». 1:0 – Кисляк забил, его первый гол отменили! Онлайн-трансляция