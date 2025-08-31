У Кисляка 2 гола и 3 ассиста в 6 последних матчах в Мир РПЛ. Хавбек ЦСКА забил «Краснодару»
Матвей Кисляк забил «Краснодару».
Полузащитник ЦСКА открыл счет в игре 7-го тура Мир РПЛ. На 36-й минуте он воспользовался передачей Ивана Облякова.
Кисляк проводит седьмую игру в текущем чемпионате. В последних шести матчах он забил дважды и сделал три результативных паса.
Подробно со статистикой 20-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
ЦСКА – «Краснодар». 1:0 – Кисляк забил, его первый гол отменили! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
