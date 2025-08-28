Бабаев о Кисляке: «Хотели бы, чтобы в случае ухода он перешел в топ-клуб. Но ЦСКА готов быть гибким, идти навстречу»

В ЦСКА сообщили о желании продать Кисляка в топ-клуб в случае ухода Матвея.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы Кисляк в случае ухода перешел именно в топ-клуб.

Как вы знаете из нашей истории, как в случае с Чаловым , Файзуллаевым , Зайнутдиновым , когда ребята настаивают на каком-то переходе не в топ-клуб, мы готовы быть гибкими, идти навстречу до определенного уровня», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В 6 матчах сезона Мир РПЛ Кисляк забил один гол и отдал три результативные передачи. Статистика 20-летнего полузащитника – здесь .

Как Кисляк стал лидером ЦСКА. Портрет от Романцова