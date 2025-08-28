Бабаев о Кисляке: «Хотели бы, чтобы в случае ухода он перешел в топ-клуб. Но ЦСКА готов быть гибким, идти навстречу»
В ЦСКА сообщили о желании продать Кисляка в топ-клуб в случае ухода Матвея.
«Конечно, мы бы хотели, чтобы Кисляк в случае ухода перешел именно в топ-клуб.
Как вы знаете из нашей истории, как в случае с Чаловым, Файзуллаевым, Зайнутдиновым, когда ребята настаивают на каком-то переходе не в топ-клуб, мы готовы быть гибкими, идти навстречу до определенного уровня», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
В 6 матчах сезона Мир РПЛ Кисляк забил один гол и отдал три результативные передачи. Статистика 20-летнего полузащитника – здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
