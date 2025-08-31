«Милан» продлит контракт с Мусой и отдаст хавбека в аренду «Аталанте» с опцией выкупа. Общая сумма сделки – 25 млн евро
«Милан» отдаст Юнуса Мусу в аренду «Аталанте».
Клубы достигли устной договоренности об аренде полузащитника с опцией выкупа, которая не будет обязательной, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Общая сумма сделки, включающая комиссию за аренду и потенциальное будущее приобретение, составляет 25 млн евро.
Муса подпишет новый контракт с «Миланом» перед тем, как отправиться в аренду.
Подробная статистика 22-летнего американского игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
