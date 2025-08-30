«Барселона» зарегистрировала Шченсного в Ла Лиге

Войчех Шченсны зарегистрирован в Ла Лиге.

Каталонский клуб официально заявил 35-летнего вратаря для участия в чемпионате Испании . Это получилось сделать после ухода Иньяки Пеньи в «Эльче».

Шченсны может быть включен в состав «блауграны» на матч с «Райо Вальекано» в 3-м туре Ла Лиги, который состоится 31 августа.