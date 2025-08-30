Аморим о 3:2 с «Бернли»: «МЮ» должен был решить исход игры еще в 1-м тайме, но нам приходится бороться до последней минуты, потому что мы слишком все усложняем»
Манкунианцы одержали победу со счетом 3:2 в 3-м туре АПЛ.
«Это три очка, и, если посмотреть на игру, мы должны были решить ее исход еще в первом тайме, но нам приходится бороться до последней минуты из-за того, что слишком все усложняем.
Посмотрите на первый тайм: у нас было очень много шансов забить. Чувствовалось, что мы можем контролировать ход игры. Но один аут, один стандарт... Я покачал головой, потому что иногда футбол бывает таким.
Впереди две недели, когда у нас будет много возможностей. Это была игра, в которой мы должны были победить, но нам еще многое предстоит сделать».
О том, почему он не стал смотреть пенальти Бруну Фернандеша
«Мне нравится наблюдать за болельщиками. Чему быть, того не миновать. В тот момент я думал, что наша победа была бы справедливой. И я не думал, что Бруну промахнется второй раз подряд».
О том, думал ли он о своем будущем перед пенальти
«Нет, я просто думал, что Бруну не промахнется», – сказал Аморим.