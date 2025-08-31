0

Чемпионат Португалии. «Порту» обыграл «Спортинг» в гостях и возглавил таблицу

«Спортинг» дома уступил «Порту» (1:2) в 4-м туре чемпионата Португалии.

«Львы» и «драконы» перед матчем набрали по 9 очков и делили лидерство в таблице. После победы «Порту» с 12 очками единолично возглавил таблицу, а «Спортинг» опустился на третье место.

Чемпионат Португалии

4-й тур

Примейра. 4 тур
30 августа 19:30, Жозе Алваладе
Спортинг
Завершен
1 - 2
Порту
Матч окончен
Педру Гонсалвеш   Сантос
89’
Ваяннидис
80’
80’
де Йонг   Агехова
80’
Сайнс   Прпич
  Н. Перес
74’
72’
Виллиам Гомес   Гюль
68’
Росарио
Кочорашвили   Хардер
67’
Инасиу
66’
64’
Агехова
64’
  Виллиам Гомес
Катаму   Кенда
63’
Фреснеда   Ваяннидис
63’
61’
  де Йонг
58’
Моура   Сануси
58’
Мора де Карвалью   Росарио
2тайм
Перерыв
45’
+1’
де Йонг
Дебаст
40’
33’
Сайнс
17’
Беднарек
Спортинг
Руй Силва, Мангаш, Инасиу, Дебаст, Фреснеда, Кочорашвили, Юлманд, Педру Гонсалвеш, Катаму, Тринкау, Суарес
Запасные: Жоау Виржиния, Кенда, Куарежма, Симойнш, Матеус Рейс, Хардер, Ваяннидис, Лукас, Сантос
1тайм
Порту:
Диогу Кошта, Моура, Беднарек, Н. Перес, Кошта, Мора де Карвалью, Варела, Фрохольдт, Сайнс, де Йонг, Виллиам Гомес
Запасные: Росарио, Клаудиу Рамуш, Сануси, Вашку Соуза, Гюль, Зе Педру, Прпич, Эуштакиу, Агехова
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица Чемпионата Португалии

Календарь Чемпионата Португалии

Статистика Чемпионата Португалии

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?8818 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
