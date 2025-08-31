Чемпионат Португалии. «Порту» обыграл «Спортинг» в гостях и возглавил таблицу

«Спортинг» дома уступил «Порту» (1:2) в 4-м туре чемпионата Португалии.

«Львы» и «драконы» перед матчем набрали по 9 очков и делили лидерство в таблице. После победы «Порту» с 12 очками единолично возглавил таблицу, а «Спортинг » опустился на третье место.

Чемпионат Португалии

4-й тур

Примейра. 4 тур 30 августа 19:30, Жозе Алваладе Спортинг Завершен 1 - 2 Порту Матч окончен Педру Гонсалвеш Сантос 89’ Ваяннидис 80’ 80’ де Йонг Агехова 80’ Сайнс Прпич Н. Перес

74’ 72’ Виллиам Гомес Гюль 68’ Росарио Кочорашвили Хардер 67’ Инасиу 66’ 64’ Агехова 64’ Виллиам Гомес

Катаму Кенда 63’ Фреснеда Ваяннидис 63’ 61’ де Йонг

58’ Моура Сануси 58’ Мора де Карвалью Росарио 2 тайм Перерыв 45’ +1’ де Йонг Дебаст 40’ 33’ Сайнс 17’ Беднарек Спортинг Руй Силва, Мангаш, Инасиу, Дебаст, Фреснеда, Кочорашвили, Юлманд, Педру Гонсалвеш, Катаму, Тринкау, Суарес Запасные: Жоау Виржиния, Кенда, Куарежма, Симойнш, Матеус Рейс, Хардер, Ваяннидис, Лукас, Сантос 1 тайм Порту: Диогу Кошта, Моура, Беднарек, Н. Перес, Кошта, Мора де Карвалью, Варела, Фрохольдт, Сайнс, де Йонг, Виллиам Гомес Запасные: Росарио, Клаудиу Рамуш, Сануси, Вашку Соуза, Гюль, Зе Педру, Прпич, Эуштакиу, Агехова

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

