Матч окончен
Чемпионат Португалии. «Порту» обыграл «Спортинг» в гостях и возглавил таблицу
«Спортинг» дома уступил «Порту» (1:2) в 4-м туре чемпионата Португалии.
«Львы» и «драконы» перед матчем набрали по 9 очков и делили лидерство в таблице. После победы «Порту» с 12 очками единолично возглавил таблицу, а «Спортинг» опустился на третье место.
Чемпионат Португалии
4-й тур
Примейра. 4 тур
30 августа 19:30, Жозе Алваладе
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Календарь Чемпионата Португалии
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости