Экс-судья Федотов о пенальти «Спартака» за фол на Барко: «Контакт в ногах есть. Арбитр правильно назначает 11-метровый в ворота «Сочи» за фол по неосторожности»

Игорь Федотов согласен с пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи».

Встреча 7-го тура Мир РПЛ проходит в Москве (1:1, второй тайм). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым.

Полузащитник «Спартака » Эсекиэль Барко открыл счет с пенальти, который сам заработал. Кирилл Кравцов свалил аргентинца в штрафной «Сочи ».

«Спартак» – «Сочи». Арбитр самостоятельно назначает 11-метровый удар в ворота команды «Сочи». Повторы так себе, как обычно.

Позиция арбитра: плюс. Контакт в ногах есть. Повторы так себе. Правильное ВАР невмешательство.

Правильное решение принимает арбитр и назначает 11-метровый удар в ворота команды «Сочи» за фол по неосторожности», – написал экс-судья РПЛ Игорь Федотов.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»