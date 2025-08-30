Экс-судья Федотов о пенальти «Спартака» за фол на Барко: «Контакт в ногах есть. Арбитр правильно назначает 11-метровый в ворота «Сочи» за фол по неосторожности»
Игорь Федотов согласен с пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи».
Встреча 7-го тура Мир РПЛ проходит в Москве (1:1, второй тайм). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым.
Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко открыл счет с пенальти, который сам заработал. Кирилл Кравцов свалил аргентинца в штрафной «Сочи».
«Спартак» – «Сочи». Арбитр самостоятельно назначает 11-метровый удар в ворота команды «Сочи». Повторы так себе, как обычно.
Позиция арбитра: плюс. Контакт в ногах есть. Повторы так себе. Правильное ВАР невмешательство.
Правильное решение принимает арбитр и назначает 11-метровый удар в ворота команды «Сочи» за фол по неосторожности», – написал экс-судья РПЛ Игорь Федотов.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
