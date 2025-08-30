«Ливерпуль» и Гакпо заключили новый долгосрочный контракт
Коди Гакпо продлил контракт с «Ливерпулем».
Английский клуб объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с нидерландским вингером.
Гакпо выступает за мерсисайдцев с начала 2023 года. В составе команды он провел 131 матч и забил 42 гола.
Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ливерпуля»
