Задержанный после матча «Челси» подросток не планировал устраивать стрельбу, заявили в полиции. Его взяли под стражу за хранение имитации огнестрельного оружия
В полиции прокомментировали задержание человека возле «Стэмфорд Бридж».
Ранее стало известно, что правоохранители задержали вооруженного человека после матча «Челси» и «Фулхэма» в 3-м туре АПЛ (2:0). Утверждалось, что он планировал устроить массовую стрельбу – однако эта информация не соответствует действительности, заявили в полиции.
«16-летний подросток остается под стражей в полиции после того, как он был арестован по подозрению в хранении имитации огнестрельного оружия.
Арест произошел на [станции метро] Fulham Broadway в субботу, 30 августа, в 14:41 после того, как полицейские получили информацию о том, что парень с оружием в руках направился в сторону людного места.
В результате инцидента никто не пострадал», – сообщил представитель Службы столичной полиции.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
