У Мбемо первый гол за «МЮ» в АПЛ – «Бернли». Форвард, купленный за 65+6 млн фунтов, забил во втором матче подряд

Бриан Мбемо забил дебютный гол в АПЛ за «МЮ».

«Манчестер Юнайтед » принимает «Бернли » в 3-м туре АПЛ (2:2, второй тайм).

Мбемо отличился на 57-й минуте с передачи Диогу Далота . Это первый гол нападающего за манкунианцев в чемпионате Англии.

Камерунец забивает во втором матче подряд. В прошлой игре он забил «Гримсби» в матче Кубка английской лиги (2:2, 11:12 по пенальти).

Напомним, в июле «МЮ» за 65+6 млн фунтов купил лучшего бомбардира «Брентфорда» Мбемо.