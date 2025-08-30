У Мбемо первый гол за «МЮ» в АПЛ – «Бернли». Форвард, купленный за 65+6 млн фунтов, забил во втором матче подряд
Бриан Мбемо забил дебютный гол в АПЛ за «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» принимает «Бернли» в 3-м туре АПЛ (2:2, второй тайм).
Мбемо отличился на 57-й минуте с передачи Диогу Далота. Это первый гол нападающего за манкунианцев в чемпионате Англии.
Камерунец забивает во втором матче подряд. В прошлой игре он забил «Гримсби» в матче Кубка английской лиги (2:2, 11:12 по пенальти).
Напомним, в июле «МЮ» за 65+6 млн фунтов купил лучшего бомбардира «Брентфорда» Мбемо.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
