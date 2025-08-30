Кунья получил травму в матче с «Бернли». Форварда «МЮ» заменили на 30-й минуте

Матеус Кунья получил травму в матче АПЛ.

«Манчестер Юнайтед » принимает «Бернли » в 3-м туре чемпионата Англии (1:0, перерыв).

На 30-й минуте встречи бразильский нападающий хозяев сел на газон, после чего был заменен. Вместо него на поле вышел Джошуа Зиркзе .

Манкунианцы купили Кунью у «Вулверхэмптона» за 62,5 миллиона фунтов этим летом. Статистику игрока можно найти здесь .