Вратарь «Волги» Шайхутдинов пропустил после подачи игрока тульского «Арсенала». Мяч после касания Владимира срезался в ворота
Владимир Шайхутдинов пропустил курьезный гол в матче Pari Первой лиги.
Голкипер «Волги» пропустил гол в матче против тульского «Арсенала» в 7-м туре соревнования (0:1, второй тайм). После подачи игрока соперника Шайхутдинов неуверенно сыграл на выходе и после касания его рук мяч влетел в ворота.
В следующем матче клуб из Ульяновска 3 сентября примет «Черноморец», туляки в тот же день сыграют дома с хабаровским «СКА».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
