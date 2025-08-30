Вратарь «Волги» Шайхутдинов пропустил после подачи игрока тульского «Арсенала». Мяч после касания Владимира срезался в ворота

Владимир Шайхутдинов пропустил курьезный гол в матче Pari Первой лиги.

Голкипер «Волги» пропустил гол в матче против тульского «Арсенала» в 7-м туре соревнования (0:1, второй тайм). После подачи игрока соперника Шайхутдинов неуверенно сыграл на выходе и после касания его рук мяч влетел в ворота.

В следующем матче клуб из Ульяновска 3 сентября примет «Черноморец», туляки в тот же день сыграют дома с хабаровским «СКА».