Джикия перешел в «Антальяспор». Контракт экс-защитника «Спартака» – на 2 года

Георгий Джикия стал игроком «Антальяспора».

Турецкий клуб объявил о подписании 31-летнего защитника. Стороны заключили контракт на два года.

Последним клубом Джикии были «Химки». В сезоне-2024/25 он провел 17 матчей в рамках Мир РПЛ .

Подробную статистику экс-игрока «Спартака» можно найти здесь .

Фото: https://www.instagram.com/antalyaspor/