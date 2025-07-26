Джикия перешел в «Антальяспор». Контракт экс-защитника «Спартака» – на 2 года
Георгий Джикия стал игроком «Антальяспора».
Турецкий клуб объявил о подписании 31-летнего защитника. Стороны заключили контракт на два года.
Последним клубом Джикии были «Химки». В сезоне-2024/25 он провел 17 матчей в рамках Мир РПЛ.
Подробную статистику экс-игрока «Спартака» можно найти здесь.
Кого в АПЛ уволят первым?21043 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм «Антальяспора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости