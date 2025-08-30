Отказавший «Спартаку» Унаи перешел в «Жирону» из «Марселя» за 6 млн евро и процент от перепродажи. Контракт – до 2030 года
Аззедин Унаи перешел в «Жирону» из «Марселя».
Испанский клуб сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника.
Футболист заключил соглашение с командой до 30 июня 2030 года.
Как сообщил Mundo Deportivo, «Жирона» за хавбека заплатит около 6 миллионов евро плюс небольшой процент от дальнейшей перепродажи.
В прошлом сезоне Аззедин Унаи выступал за «Панатинаикос» на правах аренды. Он забил 5 голов и сделал 4 передачи в 25 матчах чемпионата Греции.
По ходу этого трансферного окна футболистом интересовался «Спартак», но он отказался от перехода.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Жироны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости