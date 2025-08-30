Отказавший «Спартаку» Унаи перешел в «Жирону» из «Марселя» за 6 млн евро и процент от перепродажи. Контракт – до 2030 года

Аззедин Унаи перешел в «Жирону» из «Марселя».

Испанский клуб сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника.

Футболист заключил соглашение с командой до 30 июня 2030 года.

Как сообщил Mundo Deportivo, «Жирона » за хавбека заплатит около 6 миллионов евро плюс небольшой процент от дальнейшей перепродажи.

В прошлом сезоне Аззедин Унаи выступал за «Панатинаикос» на правах аренды. Он забил 5 голов и сделал 4 передачи в 25 матчах чемпионата Греции.

По ходу этого трансферного окна футболистом интересовался «Спартак », но он отказался от перехода.