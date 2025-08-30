Флик о жеребьевке ЛЧ: «У всех клубов есть цель – выиграть трофей. В прошлом сезоне был отличный полуфинал, и мы заслуживали лучшего. В этом постараемся добиться большего»

Ханс-Дитер Флик высказался о жеребьевке Лиги чемпионов.

В групповом этапе турнира каталонская команда сыграет против «ПСЖ», «Челси», «Айнтрахта», «Брюгге», «Олимпиакоса», «Славии», «Копенгагена» и «Ньюкасла».

«У всех клубов есть цель – выиграть Лигу чемпионов. Это лучший турнир, в котором мы участвуем.

Мы довольны нашими соперниками. Каждый матч будет разным, но мы рады играть в Лиге чемпионов .

В прошлом сезоне был отличный полуфинал, и мы заслуживали лучшего. В этом сезоне мы будем усердно работать и постараемся добиться большего», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик .