Флик о жеребьевке ЛЧ: «У всех клубов есть цель – выиграть трофей. В прошлом сезоне был отличный полуфинал, и мы заслуживали лучшего. В этом постараемся добиться большего»
Ханс-Дитер Флик высказался о жеребьевке Лиги чемпионов.
В групповом этапе турнира каталонская команда сыграет против «ПСЖ», «Челси», «Айнтрахта», «Брюгге», «Олимпиакоса», «Славии», «Копенгагена» и «Ньюкасла».
«У всех клубов есть цель – выиграть Лигу чемпионов. Это лучший турнир, в котором мы участвуем.
Мы довольны нашими соперниками. Каждый матч будет разным, но мы рады играть в Лиге чемпионов.
В прошлом сезоне был отличный полуфинал, и мы заслуживали лучшего. В этом сезоне мы будем усердно работать и постараемся добиться большего», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
