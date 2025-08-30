«Ювентус» ведет переговоры о переходе Опенда. «Лейпциг» хочет больше 40 млн евро, форвардом также интересуются в АПЛ

Лои Опенда может перейти в «Ювентус».

Итальянский клуб связался с «Лейпцигом » на предмет трансфера 25-летнего нападающего.

Интерес к бельгийскому форварду также проявляют клубы АПЛ , в число которых входят «Сандерленд » и «Астон Вилла ».

Немецкий клуб хочет получить больше 40 миллионов евро за футболиста.

В прошлом сезоне Лои Опенда забил 9 голов и сделал 5 передач в 33 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке .