«Ювентус» ведет переговоры о переходе Опенда. «Лейпциг» хочет больше 40 млн евро, форвардом также интересуются в АПЛ
Лои Опенда может перейти в «Ювентус».
Итальянский клуб связался с «Лейпцигом» на предмет трансфера 25-летнего нападающего.
Интерес к бельгийскому форварду также проявляют клубы АПЛ, в число которых входят «Сандерленд» и «Астон Вилла».
Немецкий клуб хочет получить больше 40 миллионов евро за футболиста.
В прошлом сезоне Лои Опенда забил 9 голов и сделал 5 передач в 33 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке.
