«Байер» за 30+ млн евро покупает 20-летнего вингера «Монако» Бен-Сегира

Элисс Бен-Сегир переходит из «Монако» в «Байер».

Немецкий клуб полностью согласовал с монегасками приобретение 20-летнего вингера.

Общая сумма сделки для клуба из Леверкузена составила 30 миллионов евро и бонусы.

Футболист подпишет соглашение с «Байером » на пять лет.

В прошлом сезоне Элисс Бен-Сегир забил 6 голов и сделал 3 передачи в 33 матчах Лиги 1. В этом сезоне вингер сыграл 2 игры за «Монако » в чемпионате. Его статистику можно изучить по ссылке .