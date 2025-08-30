«Байер» за 30+ млн евро покупает 20-летнего вингера «Монако» Бен-Сегира
Элисс Бен-Сегир переходит из «Монако» в «Байер».
Немецкий клуб полностью согласовал с монегасками приобретение 20-летнего вингера.
Общая сумма сделки для клуба из Леверкузена составила 30 миллионов евро и бонусы.
Футболист подпишет соглашение с «Байером» на пять лет.
В прошлом сезоне Элисс Бен-Сегир забил 6 голов и сделал 3 передачи в 33 матчах Лиги 1. В этом сезоне вингер сыграл 2 игры за «Монако» в чемпионате. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
