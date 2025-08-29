«Саутгемптон» за 12+2 млн фунтов подписал хавбека Азаза из «Мидлсбро»

«Саутгемптон» подписал полузащитника Финна Азаза из «Мидлсбро».

Клуб из Гэмпшира и 24-летний футболист заключили четырехлетний контракт.

Как сообщает BBC, «Саутгемптон» заплатит 12 миллионов фунтов, еще 2 млн – бонусы.

Атакующий полузащитник провел в Чемпионшипе последние три сезона, забив 46 голов в 93 матчах за «Мидлсбро» и «Плимут».

С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: southamptonfc.com