«Саутгемптон» за 12+2 млн фунтов подписал хавбека Азаза из «Мидлсбро»
«Саутгемптон» подписал полузащитника Финна Азаза из «Мидлсбро».
Клуб из Гэмпшира и 24-летний футболист заключили четырехлетний контракт.
Как сообщает BBC, «Саутгемптон» заплатит 12 миллионов фунтов, еще 2 млн – бонусы.
Атакующий полузащитник провел в Чемпионшипе последние три сезона, забив 46 голов в 93 матчах за «Мидлсбро» и «Плимут».
С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
