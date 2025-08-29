Гриллич расторг контракт с «Хоффенхаймом» и перешел в «Брагу». Соглашение 30-летнего хавбека – до 2027-го
Флориан Гриллич покинул «Хоффенхайм» и перешел в «Брагу».
30-летний полузащитник расторг контракт с немецким клубом и подписал соглашение с португальцами до 2027 года.
Игрок уже присоединился к новой команде и провел сегодня первую тренировку. В «Браге» Флориан будет выступать под номером 27.
За «Хоффенхайм» Гриллич играл с сезона-2017/18. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Вальядолиде», за который сыграл 13 матчей.
С полной статистикой хавбека сборной Австрии можно ознакомиться здесь.
Фото: scbraga.pt
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Браги»
