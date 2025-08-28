«Спартак» Кострома не назначит Мостового тренером: «Рады его вниманию, но мы довольны тренерским штабом»
Александр Мостовой не возглавит костромской «Спартак».
Ранее бывший полузащитник сборной России заявил, что не против возглавить клуб Первой лиги: «Если хотят и дальше успешно выступать, пусть зовут Мостового».
Однако в «Спартаке» сообщили, что не смогут позвать Мостового.
«Большое уважение к Александру Мостовому, мы рады, что он проявил внимание к «Спартаку» и Костроме.
Тем не менее сейчас мы полностью довольны нашим тренерским штабом и положением в таблице, поэтому не сможем пригласить его главным тренером», – сообщили в пресс-службе клуба.
На данный момент команда Сергея Бондаря занимает четвертое место в Pari Первой лиге с 13 очками после 6 матчей.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
