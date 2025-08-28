Мостовой согласен возглавить «Спартак» из Костромы: «Если клуб хочет и дальше успешно выступать, пусть зовет Мостового»

Александр Мостовой согласен возглавить костромской «Спартак».

«Кострома – прекрасный город, этим летом я был там, меня здорово и вкусно приняли. Очень хороший, развивающийся город. Лично меня встретили там очень тепло. Я остался доволен этой поездкой.

Готов ли я возглавить «Спартак»? Конечно, я готов, если позовут! Готов работать на благо клуба, города. Если клуб хочет и дальше успешно выступать, пусть зовет Мостового», – со смехом сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой приходит к гадалке с жалобой, что его не зовет «Спартак», в промо-ролике сборной России к матчу с Иорданией. Она вручает ему билеты на «Лукойл Арену»: «Теперь вы приглашены»