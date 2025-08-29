Вольтемаде будет получать в «Ньюкасле» 8 млн евро в год до налогов. Контракт форварда – до 2031-го (Флориан Плеттенберг)
Стали известны условия контракта Ника Вольтемаде с «Ньюкаслом».
Ранее сообщалось, что клуб АПЛ достиг полного соглашения со «Штутгартом» по трансферу нападающего за 85+5 млн евро.
Сейчас футболист проходит завершающую стадию медосмотра. После этого он подпишет контракт до 2031 года с зарплатой около 8 млн евро в год до вычета налогов, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Официально о трансфере должны объявить в ближайшее время.
Со статистикой 23-летнего форварда сборной Германии можно ознакомиться здесь.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости