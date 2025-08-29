Вольтемаде будет получать в «Ньюкасле» 8 млн евро в год до налогов. Контракт форварда – до 2031-го (Флориан Плеттенберг)

Стали известны условия контракта Ника Вольтемаде с «Ньюкаслом».

Ранее сообщалось , что клуб АПЛ достиг полного соглашения со «Штутгартом » по трансферу нападающего за 85+5 млн евро.

Сейчас футболист проходит завершающую стадию медосмотра. После этого он подпишет контракт до 2031 года с зарплатой около 8 млн евро в год до вычета налогов, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Официально о трансфере должны объявить в ближайшее время.

Со статистикой 23-летнего форварда сборной Германии можно ознакомиться здесь .