«Брентфорд» предложил 45 млн фунтов за форварда «Дортмунда» Байера

Максимилиан Байер может перейти в клуб АПЛ.

Желание подписать 22-летнего нападающего дортмундской «Боруссии » выразил «Брентфорд ».

Английский клуб предложил около 45 миллионов фунтов за футболиста.

В прошлом сезоне Максимилиан Байер забил 8 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке .

Байер перешел в «Боруссию» в 2024 году из «Хоффенхайма» за 28,5 миллиона евро.