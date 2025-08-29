«Брентфорд» предложил 45 млн фунтов за форварда «Дортмунда» Байера
Максимилиан Байер может перейти в клуб АПЛ.
Желание подписать 22-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» выразил «Брентфорд».
Английский клуб предложил около 45 миллионов фунтов за футболиста.
В прошлом сезоне Максимилиан Байер забил 8 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке.
Байер перешел в «Боруссию» в 2024 году из «Хоффенхайма» за 28,5 миллиона евро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
