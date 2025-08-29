36

«Ювентус» может перехватить Джексона у «Баварии» в случае неудачи с Коло-Муани

«Ювентус» следит за Николасом Джексоном на случай неудачи с Рандалем Коло-Муани.

Ранее сообщалось, что переговоры с «ПСЖ» по французскому форварду находятся на продвинутой стадии, однако окончательное соглашение пока не достигнуто.

В связи с этим сейчас клуб, который стремится летом заполучить нападающего, ищет возможные альтернативы.

Если сделка не состоится, «Юве» предпочел бы подписать Николаса Джексона из «Челси», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Контакты с «синими» уже налажены, и итальянцы пытаются продвинуться вперед, несмотря на то, что основным претендентом на Джексона считается «Бавария».

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?1331 голос
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoБавария
logoЮвентус
logoбундеслига Германия
logoНиколас Джексон
logoРандаль Коло-Муани
logoЧелси
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoПСЖ
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» и «Челси» ведут продвинутые переговоры об аренде Джексона. Мюнхенцы возьмут на себя всю зарплату форварда
5вчера, 00:55
Главные новости
«Сочи» планирует уволить Морено в сентябрьскую паузу, если удастся решить вопрос о неустойке. Осинькин и Василенко – кандидаты на замену (Сергей Ильев)
723 минуты назад
Аморим про «МЮ»: «Иногда дело не в результате, а в том, как мы проиграли – вот это трудно принять. После «Гримсби» было желание уйти, сейчас – нет»
3230 минут назад
Знаете все о тестах и играх про спорт и круто шарите в маркетинге? Откликайтесь на вакансию Сирены!
40 минут назадВакансия
Талалаев о физподготовке «Балтики»: «Мой штаб – один из лучших в стране. У нас нет бразильцев. Это будет взрыв рынка, если найду игрока оттуда, который сможет перелопачивать нашу работу»
1949 минут назад
Алонсо о расизме в адрес Мбаппе и Винисиуса: «Этим должны заниматься компетентные органы, а «Реалу» нужно сосредоточиться на игре»
554 минуты назад
Юлианна Караулова исполнит гимн России перед матчем сборной с Иорданией
20сегодня, 13:39
«Челси» хочет арендовать Буонанотте. Клуб ведет переговоры с «Брайтоном» по 20-летнему атакующему хавбеку
18сегодня, 13:38
Руни о заявлениях Аморима после «Гримсби»: «Если тренер произносит такие слова, значит, что-то сломалось. Видим одну и ту же игру, одни и те же результаты»
30сегодня, 13:23
Заур Тедеев: «У нас футболист в 30-32 года уже на закате карьеры. Проблема – в детском футболе. Идем за результатом, к 18-19 годам износ коленей, суставов»
32сегодня, 13:10
Рубен Аморим: «Иногда хочется уйти из «МЮ», иногда – остаться на 20 лет. Иногда ненавижу игроков, иногда люблю. Это мой стиль поведения, игра с «Гримсби» разочаровала»
57сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Антверпен» уверен в переходе Ламменса в «Манчестер Юнайтед» за 25 млн евро (Саша Тавольери)
4 минуты назад
«Зенит» продал Лобова в «Рубин» за 30+30 млн рублей. Петербуржцы сохранят право обратного выкупа защитника
510 минут назад
Сака пропустит несколько недель из-за травмы, сообщил Артета. Эдегора хотят подготовить к матчу с «Ливерпулем»
216 минут назад
ЦСКА объявил о переходе Яковлева в «Волгу». Форвард забил один гол в 36 матчах за клуб
835 минут назад
«Спартак» встретится с «Сочи» на «Лукойл Арене». Покупайте билеты и поддержите красно-белых на стадионе!
40 минут назадРеклама
Экс-форвард «Милана» Кутроне перешел в «Парму» из «Комо» на правах аренды
344 минуты назадФото
Мареска о Гарначо в «Челси»: «Переход уже близко. Вижу его на позиции вингера»
2сегодня, 13:37
«Кристал Пэлас» за 30 млн евро купил Пино у «Вильярреала». Контракт – на 5 лет
2сегодня, 13:21Фото
«Марсель» работает над подписанием Зинченко, однако проблема в высокой зарплате защитника «Арсенала»
4сегодня, 13:09
Матч между «Пари НН» и «Оренбургом» пройдет в Саранске. Нижегородцы уже дважды играли там, по разу – в Грозном и Казани
2сегодня, 12:10