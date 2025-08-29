«Ювентус» может перехватить Джексона у «Баварии» в случае неудачи с Коло-Муани
«Ювентус» следит за Николасом Джексоном на случай неудачи с Рандалем Коло-Муани.
Ранее сообщалось, что переговоры с «ПСЖ» по французскому форварду находятся на продвинутой стадии, однако окончательное соглашение пока не достигнуто.
В связи с этим сейчас клуб, который стремится летом заполучить нападающего, ищет возможные альтернативы.
Если сделка не состоится, «Юве» предпочел бы подписать Николаса Джексона из «Челси», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Контакты с «синими» уже налажены, и итальянцы пытаются продвинуться вперед, несмотря на то, что основным претендентом на Джексона считается «Бавария».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
