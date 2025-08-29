«Ювентус» может перехватить Джексона у «Баварии» в случае неудачи с Коло-Муани

«Ювентус» следит за Николасом Джексоном на случай неудачи с Рандалем Коло-Муани.

Ранее сообщалось , что переговоры с «ПСЖ » по французскому форварду находятся на продвинутой стадии, однако окончательное соглашение пока не достигнуто.

В связи с этим сейчас клуб, который стремится летом заполучить нападающего, ищет возможные альтернативы.

Если сделка не состоится, «Юве» предпочел бы подписать Николаса Джексона из «Челси », сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Контакты с «синими» уже налажены, и итальянцы пытаются продвинуться вперед, несмотря на то, что основным претендентом на Джексона считается «Бавария ».