«Бавария» и «Челси» ведут продвинутые переговоры об аренде Джексона. Мюнхенцы возьмут на себя всю зарплату форварда
Николас Джексон близок к переходу в «Баварию» на правах аренды.
«Бавария» и «Челси» находятся на продвинутой стадии переговоров о переходе 24-летнего нападающего в мюнхенский клуб.
Командам еще предстоит согласовать детали сделки, но немецкий клуб возьмет на себя всю зарплату Николаса Джексона.
В прошлом сезоне футболист забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах АПЛ.
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости