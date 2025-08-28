«Вольфсбург» арендовал защитника Франции U21 Кумбеди у «Лиона». Опция выкупа – 6+2 млн евро

Саэль Кумбеди перешел из «Лиона» в «Вольфсбург».

Клуб Бундеслиги арендовал правого защитника молодежной сборной Франции до конца сезона за 1 млн евро.

В соглашении предусмотрена опция выкупа за 6 млн евро, еще 2 млн «Лион » может получить в качестве бонусов. Также «Лион» французский клуб получит 10% прибыли от перепродажи 20-летнего игрока.

Фото: x.com/VfL_Wolfsburg

Статистику Кумбеди можно найти здесь .