Фанатам «Марселя» запретили посещать матч с «Лионом». Их не пустят на стадион и в центр города в день игры

Фанатам «Марселя» запретили посещать матч с «Лионом».

«Лион» примет «Марсель » в рамках 3-го тура Лиги 1 в воскресенье.

Согласно постановлению префектуры, в день матча болельщикам «Марселя» будет запрещено въезжать в центр Лиона и прилегающие районы, а также находиться вблизи «Групама Стэдиум », где пройдет игра. Кроме того, на стадион будет запрещено проносить петарды и алкогольные напитки.

Префектура Роны мотивировала свое решение напряженными отношениями фанатов «Лиона» и «Марселя», а также напомнила о предыдущих инцидентах с участием болельщиков команд.

«Выезды «Марселя» очень часто заканчиваются массовыми беспорядками. Между болельщиками «Марселя» и «Лиона» имеет место давняя агрессивная вражда.

В связи с этим уместно ограничить свободу передвижения любых лиц, называющих себя болельщиками марсельского «Олимпика» или ведущих себя соответствующим образом, в Лионе, в непосредственной близости от стадиона «Групама» и на его территории», – говорится в заявлении префектуры Роны.

Полгода тюрьмы условно получил фанат «Лиона», бросивший бутылку в Пайета. Также он оштрафован на 3 евро

Тренеру «Лиона» Гроссо наложили 15 швов после броска полной бутылки пива в автобус клуба