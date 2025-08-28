«Тоттенхэм» сыграет с «Боруссией» и «Вильярреалом» дома в общем этапе ЛЧ, с «ПСЖ» и «Монако» – на выезде
Определились соперники «Тоттенхэма» на общем этапе Лиги чемпионов.
Сегодня в Монако проходит жеребьевка турнира.
В общем этапе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» проведет домашние матчи с «Боруссией» Дортмунд, «Вильярреалом», «Славией» из Праги и «Копенгагеном».
На выезде лондонский клуб сыграет с «ПСЖ», «Айнтрахтом» из Франкфурта, «Буде-Глимт» и «Монако».
На общем этапе каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.
Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
