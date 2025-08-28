«Тоттенхэм» сыграет с «Боруссией» и «Вильярреалом» дома в общем этапе ЛЧ, с «ПСЖ» и «Монако» – на выезде

Определились соперники «Тоттенхэма» на общем этапе Лиги чемпионов.

Сегодня в Монако проходит жеребьевка турнира.

В общем этапе Лиги чемпионов «Тоттенхэм » проведет домашние матчи с «Боруссией» Дортмунд , «Вильярреалом », «Славией» из Праги и «Копенгагеном».

На выезде лондонский клуб сыграет с «ПСЖ », «Айнтрахтом» из Франкфурта, «Буде-Глимт» и «Монако».

На общем этапе каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.