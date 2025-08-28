Хавбек «Милана» Яшари пропустит не менее 2 месяцев. Купленный за 39 млн евро игрок сломал ногу, столкнувшись с Хименесом на тренировке

Ардон Яшари выбыл до второй половины осени из-за полученной на тренировке травмы.

23-летний хавбек, купленный у «Брюгге» за 39 млн евро, столкнулся с форвардом Сантьяго Хименесом . У швейцарца диагностирован перелом правой малоберцовой кости.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Яшари пропустит как минимум два месяца.

После трансфера в «Милан » полузащитник провел два матча – оба раза он выходил на замену. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .