Месси после 3:1 с «Орландо Сити»: «В 1-м тайме я немного опасался, но потом почувствовал себя свободнее. Вернувшись на поле в матче с «Гэлакси», я ощущал дискомфорт, но хотел сыграть»

Лионель Месси признался, что опасался рецидива травмы в матче с «Орландо Сити».

Нападающий «Интер Майами » сделал дубль в полуфинальном матче Кубка лиг (3:1).

«Я хотел сыграть. Когда я вернулся на поле в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси » [17 августа], я чувствовал некоторый дискомфорт, но я хотел сыграть.

Сыграть в этом матче было действительно важно, потому что это сложный соперник, который обыгрывал нас дважды в этом году. В первом тайме я играл с некоторым опасением, но потом почувствовал себя немного свободнее», – сказал нападающий «Интер Майами».