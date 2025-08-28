Месси после 3:1 с «Орландо Сити»: «В 1-м тайме я немного опасался, но потом почувствовал себя свободнее. Вернувшись на поле в матче с «Гэлакси», я ощущал дискомфорт, но хотел сыграть»
Лионель Месси признался, что опасался рецидива травмы в матче с «Орландо Сити».
Нападающий «Интер Майами» сделал дубль в полуфинальном матче Кубка лиг (3:1).
«Я хотел сыграть. Когда я вернулся на поле в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» [17 августа], я чувствовал некоторый дискомфорт, но я хотел сыграть.
Сыграть в этом матче было действительно важно, потому что это сложный соперник, который обыгрывал нас дважды в этом году. В первом тайме я играл с некоторым опасением, но потом почувствовал себя немного свободнее», – сказал нападающий «Интер Майами».
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости