«Тоттенхэм» предложил 70 млн евро за Симонса. Это близко к требованиям «Лейпцига»
«Тоттенхэм» сделал предложение по Хави Симонсу.
Лондонский клуб предложил «Лейпцигу» 70 миллионов евро за трансфер 22-летнего полузащитника. Это примерно соответствует требованиям немцев, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Отмечается, что «Челси» еще не делал официальных предложений по игроку.
В прошлом сезоне Бундеслиги Симонс провел 25 матчей, отличившись 10 голами и 7 ассистами. Подробную статистику нидерландца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
