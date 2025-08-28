«Тоттенхэм» предложил 70 млн евро за Симонса. Это близко к требованиям «Лейпцига»

«Тоттенхэм» сделал предложение по Хави Симонсу.

Лондонский клуб предложил «Лейпцигу » 70 миллионов евро за трансфер 22-летнего полузащитника. Это примерно соответствует требованиям немцев, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что «Челси » еще не делал официальных предложений по игроку.

В прошлом сезоне Бундеслиги Симонс провел 25 матчей, отличившись 10 голами и 7 ассистами. Подробную статистику нидерландца можно найти здесь .