Ярослав Михайлов: «Я не аналитик – сложно говорить, чем «Пари НН» может быть опасен. «Зенит» – гранд РПЛ, который обязан побеждать из игры в игру, мы не должны обращать внимание на соперника»

Ярослав Михайлов поделился ожиданиями от матча с «Пари НН».

«Зенит» в субботу сыграет с «Пари НН» в Санкт-Петербурге в рамках 7-го тура Мир РПЛ .

– Ярослав, получилась неделя, по ходу которой вы путешествуете по знакомым местам и командам. Сначала «Оренбург», теперь «Пари НН». С каким настроением готовитесь к матчу чемпионата?

– С позитивным, потому что до этого у нас была уверенная победа над махачкалинским «Динамо» и, можно сказать, уверенную победу одержали в Кубке над «Оренбургом». К предстоящей игре подходим на позитиве.

– Понятно по положению в таблице, что у «Пари НН» дела пока складываются не лучшим образом. Чего ждать от этого соперника и чем он может быть опасен?

– Сложно сказать. Я не аналитик, я футболист и мне сложно говорить, чем они могут быть опасны. Но, в любом случае, мы – «Зенит», и мы должны отталкиваться от своей игры и не смотреть ни на кого. Плюс мы играем дома. Думаю, что мы должны не обращать внимание на соперника, а выходить дома и доказывать результат.

– Пауза после этого матча. Насколько важно уйти на нее именно на позитиве?

– Не знаю, сложно сказать. Понятное дело, побеждать всегда приятнее, чем проигрывать. Никто не любит проигрывать. «Зенит» – это гранд нашего чемпионата, который обязан побеждать из игры в игру, – сказал полузащитник «Зенита ».