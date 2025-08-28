  • Спортс
  • Лапочкин о словах Аршавина про «левейшие пенальти»: «В прошлом туре РПЛ было действительно много легковесных 11-метровых. Хочется, чтобы все было очевидно и понятно, как говорил сам Мажич»
19

Лапочкин о словах Аршавина про «левейшие пенальти»: «В прошлом туре РПЛ было действительно много легковесных 11-метровых. Хочется, чтобы все было очевидно и понятно, как говорил сам Мажич»

Сергей Лапочкин оценил высказывание Андрея Аршавина о трактовках пенальти.

После матча ЦСКА с «Балтикой» (2:0) в Фонбет Кубке России, в котором в ворота калининградцев было назначено два 11-метровых, бывший игрок сборной России обратился к главе департамента судейства РФС Милораду Мажичу: «Ему нравится чемпионат по «попади в руку»? Половина пенальти за игру рукой – левейшие».

«Андрей – глубокий аналитик, он много смотрит футбол. Конечно, может сравнить.

В предыдущем туре, который был в выходные, мне кажется, действительно было несколько легковесных пенальти, как мы их называем. И, конечно же, хочется, как Мажич сам говорил, чтобы пенальти был очевиден и понятен. Поэтому, наверное, Андрей обратился [к Мажичу].

Я бы не стал говорить, что у нас прямо большая проблема именно с легковесными пенальти. Но предыдущий тур дает такой повод для размышлений, потому что не все понимают несколько пенальти, которые были назначены», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
