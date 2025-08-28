  • Спортс
16

Колосков о «низком уровне образованности» Клаудиньо: «Непонятно, какое отношение СВО к нему имеет, приплел то, о чем не знает. Сожалею, что есть такие люди»

Вячеслав Колосков высказался о словах Клаудиньо .

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».

«Мне кажется, что здесь он провел прекрасные годы, на него люди ходили смотреть, заработал здесь приличные деньги. Непонятно, какое отношение СВО к нему имеет, приплел то, о чем понятие не имеет. Выражу сожаление, что есть такие люди», – сказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС).

По мнению Колоскова, такие слова футболиста отрицательно характеризуют уровень его мышления и интеллекта, а также говорят об «очень низком уровне образованности» спортсмена.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
Политика
Комментарии
