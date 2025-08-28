Пономарев о словах Клаудиньо: «Заработал бабок и стал нас поливать. Пошли такие иностранцы в жопу. Надо наказать и заморозить счета, если такие есть»
Владимир Пономарев отреагировал на слова Клаудиньо.
Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».
«Заработал бабок и стал нас поливать. Ну его к чертовой матери! Надо наказать и заморозить счета, если такие есть, конечно. Пошли такие иностранцы в жопу.
И я поддерживаю лимит, который хотят ввести. У нас есть свои ребята, пускай они и играют», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Абзац»
