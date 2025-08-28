Норманн обжаловал в Федеральном суде Швейцарии решение CAS о выплате «Ростову» более 3 млн евро за расторжение контракта

Матиас Норманн обжаловал решение CAS о выплате компенсации «Ростову».

Напомним, летом 2023 года, играя в аренде за «Динамо », Норманн в одностороннем порядке расторг соглашение с «Ростовом » и перешел в «Аль-Раэд » из чемпионата Саудовской Аравии.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал футболиста и его клуб заплатить «Ростову» компенсацию в размере более 3 млн евро, а также 5% годовых с 4 августа 2023 года до даты выплаты.

«CAS вынес решение по этому делу, и решение ФИФА от 15 ноября 2023 года было подтверждено, за исключением исправления цифр. Матиас Норманн должен выплатить «Ростову» 3,26 млн евро вместо 2,92 млн евро в качестве компенсации за нарушение контракта без уважительной причины.

Господин Норманн оспорил решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, и процедура продолжается», – сообщили в пресс-службе CAS.

В июле 2025 года Норманн перешел в катарскую «Аль-Саилию».