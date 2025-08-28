  • Спортс
131

Аморим о поражении «МЮ» от «Гримсби»: «Если не проявляем себя, возникает ощущение, что что-то нужно менять. Но 22 игрока снова не поменяешь»

Рубен Аморим поделился мыслями после поражения от «Гримсби Таун».

«Манчестер Юнайтед» проиграл команде из четвертого дивизиона Англии (2:2, 11:12 по пенальти) в матче второго раунда Кубка английской лиги.

«Я шокирован, потому что клуб находится в моменте, когда мы вносим много изменений.

Мы пытаемся бороться со многими ситуациями, но в такие моменты нам нужно проявлять себя.

Если мы не проявляем себя, возникает ощущение, что что-то нужно менять. Но 22 игрока снова не поменяешь

Хочу сказать, что мне очень жаль болельщиков. Они всегда меня поддерживают, несмотря на все поражения. Мне нечего сказать, кроме как извиниться», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.

Источник: Sky Sports
Источник: Sky Sports
