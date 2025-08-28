Месси набрал 22+10 в 26 матчах сезона во всех турнирах. Дубль аргентинца помог «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг

Лионель Месси забил 21-й и 22-й голы в нынешнем сезоне.

Нападающий «Интер Майами » сделал дубль в полуфинальном матче Кубка лиг против «Орландо Сити » (3:1).

Аргентинец забил 19 голов в сезоне МЛС , 1 мяч – на клубном чемпионате мира и еще 2 гола – в Кубке лиг.

В общей сложности в этом сезоне Лионель Месси забил 22 гола и сделал 10 результативных передач в 26 матчах во всех турнирах.

«Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг во 2-й раз за 3 последних турнира. Месси сделал дубль за 11 минут против «Орландо Сити», превратив 0:1 в 2:1