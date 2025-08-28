«Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг во 2-й раз за 3 последних турнира. Месси сделал дубль за 11 минут против «Орландо Сити», превратив 0:1 в 2:1

«Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг.

Команда тренера Хавьера Маскерано обыграла «Орландо Сити » (3:1) в матче 1/2 финала турнира.

«Орландо» лидировал 1:0 за счет гола Марко Пашалича , но 75-й минуте остался в меньшинстве после удаления Давида Брекало.

На 77-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, на 88-й минуте аргентинец сделал дубль, а в добавленное время Теласко Сеговия забил третий мяч.

Таким образом, «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг, где встретится с победителем пары «Лос-Анджелес Гэлакси » – «Сиэтл Саундерс ».

Для клуба из Флориды это второй финал за три последних турнира. «Интер Майами » выиграл Кубок лиг в 2023 году, обыграв «Нэшвилл» в серии пенальти.