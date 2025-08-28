Компани о победе в Кубке Германии: «Ваэн» может собой гордиться. «Бавария» показала неидеальную игру, недостаточно вести 2:0, нужно забить третий гол»

Венсан Компани прокомментировал победу «Баварии» в матче Кубка Германии.

Мюнхенская команда обыграла «Ваэн» (3:2) в игре первого раунда турнира.

«Был кубковый футбол – это чувствовалось. Все было не так плохо с точки зрения игры. Поздравляю соперника с тем, как они сражались.

Они боролись не покладая рук и могут собой гордиться. У меня было предчувствие в концовке, что один из моментов мы сможем реализовать. Но при этом их вратарь сыграл невероятно.

Соперник воспользовался моментами. Никогда не бывает достаточно вести 2:0. Всегда нужно стремиться забить третий гол.

Но мы сохраняли спокойствие и продолжали создавать моменты. Игра была неидеальной, но мы прошли дальше, и это самое главное», – сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани .