Тренер «Ростова» Альба про 1:3 с «Динамо» Махачкала: «Не понимаю, как можно 80 минут играть хорошо, а 10 – на ветер. Мы не бросим полотенце. Мыслей об отставке у меня нет»

Джонатан Альба назвал поражение от «Динамо» Махачкала самым обидным в карьере.

В матче 3-го тура группового этапа «Ростов» уступил (1:3), пропустив трижды после 82-й минуты. Команда занимает последнее место в группе С, не набрав ни одного очка.

– Я не понимаю, что произошло в концовке, у меня нет объяснения. Не понимаю, как мы можем играть 80 минут хорошо, а 10 минут на ветер. Не понимаю.

– Самое обидное поражение в тренерской карьере?

– Да, 100%. Ребята сделали все, чтобы выиграть. Все потеряли за 10 минут. Хорошо играли, моменты были, но это не считается. Надо смотреть на результат.

– Как вы думаете, вам этот матч будет приходить в ночных кошмарах?

– Не знаю. Так не бывает. Наверное, это черный глаз. Команда сделала все, чтобы выиграть. 80 минут была одна команда на поле, а затем все изменилось.

– Как вы планируете дальше взаимодействовать с командой?

– Нужно поговорить, что они хорошо сделали, но нужно играть 90 минут, а не 80. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Но надо делать больше и продолжать работать. Первый тайм был хороший. Ребята знают, что делать.

– Теперь «Ростову» будет тяжело выйти из группы. Это реально?

– Конечно, будет тяжело. Но мы не бросим полотенце. Каждый матч будет как финал.

– Была не такая масштабная ротация. Почему?

– Следующий матч у нас дома. Было время отдохнуть еще после дороги. Так решили.

– Три гола «Ростов» пропустил после ошибок индивидуальных – вашей вины нет. Где грань, когда вы скажете, что это все, ваш ресурс исчерпан?

– Про это я пока не думал. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Мысли уйти в отставку у меня нет, – сказал главный тренер «Ростова».

