«Брюгге» забил «Рейнджерс» 5 голов в 1-м тайме в большинстве. Сын Станковича отличился на 2-й добавленной минуте
Сын Деяна Станковича забил 5-й гол к перерыву матча с «Рейнджерс».
«Брюгге» принимает шотландцев (5:0, второй тайм) в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
К 8-й минуте при счете 1:0 в их пользу бельгийцы получили численное преимущество. Защитник гостей Макс Ааронс был удален за фол последней надежды.
За оставшееся время «Брюгге» забил еще четыре гола – на 32-й, 41-й, 45-й, а также на второй добавленной к первому тайму минуте.
Последним отличился Александар Станкович – сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. 20-летний футболист играет на позиции защитника.
Александар присоединился к «Брюгге» этим летом, перейдя из «Интера» за 10 миллионов евро. В сделке предусмотрена опция обратного выкупа игрока – за 22 миллиона в 2026 году и 25 миллионов в 2027-м.
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости