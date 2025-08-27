«Брюгге» забил «Рейнджерс» 5 голов в 1-м тайме в большинстве. Сын Станковича отличился на 2-й добавленной минуте

Сын Деяна Станковича забил 5-й гол к перерыву матча с «Рейнджерс».

«Брюгге» принимает шотландцев (5:0, второй тайм) в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

К 8-й минуте при счете 1:0 в их пользу бельгийцы получили численное преимущество. Защитник гостей Макс Ааронс был удален за фол последней надежды.

За оставшееся время «Брюгге » забил еще четыре гола – на 32-й, 41-й, 45-й, а также на второй добавленной к первому тайму минуте.

Последним отличился Александар Станкович – сын главного тренера «Спартака » Деяна Станковича . 20-летний футболист играет на позиции защитника.

Александар присоединился к «Брюгге» этим летом, перейдя из «Интера» за 10 миллионов евро. В сделке предусмотрена опция обратного выкупа игрока – за 22 миллиона в 2026 году и 25 миллионов в 2027-м.