Тренер «Сантоса» Войвода: «Неймар – не проблема, а решение, мы знаем, что значит для него этот год. Он предан клубу и может играть на любой позиции»

Новый главный тренер «Сантоса» Хуан Войвода высказался о Неймаре.

«[Неймар] – не проблема, а решение, и это должно исходить от меня. Независимо от того, вижу ли я его «десяткой» или «девяткой», он может играть. Ему нужен мяч, он хочет получать его в трудные моменты. Я говорил с ним. Он предан «Сантосу». Мы знаем, что этот год значит для него. Мои дети – его поклонники.

Я вижу Неймара решительным, умеющим получать удовольствие. Это игрок, который доставляет удовольствие нам. Немногие обладают такой способностью. В этом и суть футбола. Есть определенные игроки, которые на это способны, и Неймар в том числе. Я буду учиться у Неймара, узнаю, каково работать с таким игроком, как он. Он не обычный игрок, он один из лучших в мире, который добился всего благодаря своим способностям и смирению. Я хочу помочь. Он любит «Сантос», а «Сантос» любит его. Сейчас он решил вернуться сюда. Это важно.

Он может играть на любой позиции. Посмотрим внимательнее. Неймар блистал в «Барселоне» благодаря партнерам и своим способностям, но что насчет «Сантоса »? Сложно заставить Неймара сдаться», – сказал Войвода.