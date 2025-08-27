Орбан ушел в «Верону» в аренду с опцией выкупа. «Хоффенхайм» приобрел форварда в январе за 9+3 млн евро

Гифт Орбан продолжит карьеру в Серии А.

«Хоффенхайм» отдал нападающего, купленного в январе у «Лиона» за 9+3 млн евро, в аренду «Вероне». Предусмотрена опция выкупа.

В Бундеслиге за полгода нигериец провел 13 матчей и забил 4 гола. Подробно со статистикой 23-летнего Орбана можно ознакомиться здесь .

Изображение: hellasverona.it