Орбан ушел в «Верону» в аренду с опцией выкупа. «Хоффенхайм» приобрел форварда в январе за 9+3 млн евро
Гифт Орбан продолжит карьеру в Серии А.
«Хоффенхайм» отдал нападающего, купленного в январе у «Лиона» за 9+3 млн евро, в аренду «Вероне». Предусмотрена опция выкупа.
В Бундеслиге за полгода нигериец провел 13 матчей и забил 4 гола. Подробно со статистикой 23-летнего Орбана можно ознакомиться здесь.
