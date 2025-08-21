«Верона» арендовала Нельссона у «Галатасарая» за 650 000 евро с правом выкупа за 8 млн и продала Лазанью «Падове»

«Верона» подписала Виктора Нельссона и продала Кевина Лазанью.

26-летний датский защитник перешел из «Галатасарая » на правах аренды с правом выкупа.

Турецкий клуб сообщил , что «Верона » выплатит за аренду Виктора 650 тысяч евро, также предусмотрены бонусы на 100 тысяч. Выкуп обойдется итальянцам в 8 миллионов.

33-летний форвард Лазанья перешел в «Падову» из Серии B и подписал контракт до 30 июня 2027 года.

Подробная статистика выступлений Нельссона доступна здесь , Лазаньи – здесь .