  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Верона» арендовала Нельссона у «Галатасарая» за 650 000 евро с правом выкупа за 8 млн и продала Лазанью «Падове»
1

«Верона» арендовала Нельссона у «Галатасарая» за 650 000 евро с правом выкупа за 8 млн и продала Лазанью «Падове»

«Верона» подписала Виктора Нельссона и продала Кевина Лазанью.

26-летний датский защитник перешел из «Галатасарая» на правах аренды с правом выкупа.

Турецкий клуб сообщил, что «Верона» выплатит за аренду Виктора 650 тысяч евро, также предусмотрены бонусы на 100 тысяч. Выкуп обойдется итальянцам в 8 миллионов.

33-летний форвард Лазанья перешел в «Падову» из Серии B и подписал контракт до 30 июня 2027 года.

Подробная статистика выступлений Нельссона доступна здесь, Лазаньи – здесь.

Увольнять ли Семака?19600 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Вероны»
logoвысшая лига Турция
трансферы
logoВиктор Нельссон
logoД2 Италия
Падова
logoГалатасарай
logoКевин Лазанья
logoВерона
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вулвс» купили защитника «Вероны» Тшатшуа за 12,5 млн евро. Контракт – по схеме «5+1»
419 августа, 10:33Фото
Главные новости
Сперцян прекратил сотрудничество с Пиментой, занимавшейся подбором вариантов в Европе, еще зимой. «Бирмингем», как и «Саутгемптон», интересовался хавбеком «Краснодара»
18 минут назад
Штиллер интересен «МЮ». Клуб решает, стоит ли подписывать еще одного хавбека до закрытия трансферного окна
620 минут назад
Вендел снова интересен «Аль-Иттихаду». Клуб Бензема хочет усилить полузащиту после поражения от «Аль-Насра» в Суперкубке (Al Riyadh)
1334 минуты назад
«Васко да Гама» договорился с «Зенитом» об аренде Ренана с правом выкупа. Защитник прибудет в Бразилию до конца недели (ESPN Brasil)
13сегодня, 17:26
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 8% справляются
сегодня, 17:00Тесты и игры
Мама Рабьо о стычке Адриена с Роу: «Не верю в «неслыханную жестокость», никто не попал в больницу, не было ни сломанных носов, ни разбитых губ. Удивляет, что никто не вмешался»
14сегодня, 16:56
Берарди и «Сассуоло» продлили контракт до 2029 года. У вингера за 400 матчей 148 голов и 110 ассистов – он лучший бомбардир в истории клуба
16сегодня, 16:52Фото
Президент Чили о беспорядках на матче «Индепендьенте» – «Универсидад»: «Недопустимое линчевание чилийцев. Насилию нет оправдания, мы защитим права наших граждан»
3сегодня, 16:43
Антон Миранчук будет играть под 21-м номером в «Динамо» (Metaratings)
28сегодня, 16:37
1,5 млн долларов – новый трансферный рекорд в женском футболе. «Орландо Прайд» купил вингера Жаклин Овалье у «Тигрес»
22сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Лусиано о 9-м месте «Зенита» в РПЛ: «Не привыкли к этому. Наша задача – оставить неудачи в прошлом и показать, почему мы являемся большим клубом»
111 минут назад
Медведев о Ренане и «Васко да Гама»: «Достигнуты договоренности о платной аренде игрока с опционом на выкуп определенной доли прав»
27 минут назад
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» принимает «Райо Вальекано», «Шахтер» играет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» против «Фредрикстада»
430 минут назадLive
Набабкин о ЦСКА: «Челестини ставит интересный футбол, он приносит плоды. Это уже полностью его команда – никакого багажа Николича нет»
234 минуты назад
Защитник «Лилля» Туре порвал «кресты» в матче 1-го тура Лиги 1. Он может пропустить остаток сезона
140 минут назад
«Боруссия» согласовала контракт с Фабиу Силвой из «Вулвс» и может арендовать Ансельмино у «Челси»
52 минуты назад
«Марсель» за 19,5 млн евро продает «Болонье» Роу, подравшегося с Рабьо
8сегодня, 17:26
Вратарь «Леон Сатурна» Русанов отразил 3 удара в серии пенальти с «Авангардом» в FONBET Кубке России: «Пенальти во многом лотерея, в моменте полагался и на интуицию»
2сегодня, 17:23
Капитан «Балтики» Мендель выбыл минимум на 6 недель. Хавбек получил перелом пятой плюсневой кости в игре с «Локо»
2сегодня, 17:12
«Парма» сделала предложение «Фиорентине» по Бельтрану. Форвард интересен ЦСКА
5сегодня, 17:04