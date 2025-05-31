Умер бывший владелец и президент «Интера» Эрнесто Пеллегрини. Он возглавлял клуб с 1984-го по 1995-й

Скончался бывший владелец и президент «Интера» Эрнесто Пеллегрини.

Пеллегрини было 84 года. Он возглавлял «Интер» с 1984 по 1995 год и был семнадцатым президентом в истории клуба.

«В течение одиннадцати лет он с мудростью, честью и решимостью руководил «Интером », оставив неизгладимый след в истории нашего клуба. «Интер» скорбит вместе с его семьей.

Сын крестьян, предприимчивый работник: в 1965 году он открыл собственное дело, начав бизнес, который сейчас дает работу тысячам людей.

В 1984 году, когда появилась возможность, Пеллегрини исполнил мечту, которую лелеял с детства, со времен Накки Скоглунда (игрока «Интера» 1950-х – Спортс’‘): стать президентом «Интера». Он приобрел клуб у Фрайццоли и стал семнадцатым президентом в истории «нерадзурри».

В 1995 году, когда он передал эстафету Масссимо Моратти. Одиннадцать лет, в которых были скудетто 1989 года, Суперкубок Италии, две победы в Кубке УЕФА (в 1991 и 1994 годах). «Интер» немецкого периода: сначала Румменигге, затем Маттеус, Бреме, Клинсманн. «Интер» Трапаттони, с Дзенгой, Бергоми, Ферри, Берти – с тем составом, который до сих пор можно произнести наизусть.

В 2020 году «Интер» включил его в Зал славы клуба, вручив ему Специальную премию. Признание страсти, преданности и доброты человека, который оставил след не только в истории «Интера», но и в сердцах», – говорится в заявлении клуба.