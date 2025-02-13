Экс-владельцу «Интера» Моратти вернули около 1 млн евро, которые он перевел мошенникам. Преступники выдали себя за министра обороны Италии Крозетто

Массимо Моратти вернули около 1 млн евро, которые он перевел мошенникам.

Бывший владелец «Интера» сделал 2 перевода на сумму более 470 тысяч евро каждый банде мошенников, которые связались с ним от имени министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Они убедили Моратти заплатить выкуп за несуществующих журналистов, якобы захваченных на Ближнем Востоке.

Карабинеры следственного управления Милана и прокуратура обнаружили и заморозили сумму в почти 980 тысяч евро на нидерландском счете. 4 февраля он был в срочном порядке арестован прокуратурой.

Следствие рассматривает действия преступного сообщества, мошенничества с отягчающими обстоятельствами и выдачи себя за другое лицо.

«Я очень рад, что деньги, украденные обманным путем у предпринимателя с использованием моего поддельного голос и имени, были идентифицированы на нидерландском счете и полностью заблокированы.

Превосходная работа мировых судей и полиции», – написал в твиттере министр Крозетто, подавший жалобу.